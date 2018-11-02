Законопроект щодо відповідальності за "доступність алкоголю" рекомендували до прийняття у першому читанні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Головне науково-експертне управління апарату ВРУ підготувало висновок щодо законопроекту про посилення відповідальності за продаж алкогольних та тютюнових товарів неповнолітнім (#9065). Документ опублікований на сайті ВРУ, передає УНН.
Так, ГНЕУ рекомендувало народним депутатам розглянути документ у першому читанні.
“За результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання”, — зазначили експерти.
Зокрема, ГНЕУ вважає за доцільне, аби законотворці додатково обґрунтували свою пропозицію про посилення адміністративних санкцій за порушення правил торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами.
Також експерти вважають за необхідне не встановлювати кримінальну відповідальність за неодноразове втягнення неповнолітніх у вживання тютюнових виробів.
“Зважаючи на складність процедури кримінального провадження ефективнішим заходом протидії вищезазначеному явищу було б встановлення адміністративної відповідальності за аналогічне діяння”, — йдеться у документі.
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Оскільки законопроектом пропонується криміналізувати неодноразове втягнення неповнолітніх в антисоціальну діяльність у вигляді розпивання алкогольних напоїв та вживання тютюнових виробів, у ГНЕУ вважають, що поняття “неодноразове” потребує додаткового роз‘яснення.
“Під останнім, вочевидь, слід розуміти таке втягнення неповнолітніх у вищевказану антисоціальну діяльність, яке відбувалось не менш як два рази.
Проте відповіді будуть потребувати такі запитання: у який спосіб така „неодноразовість“ буде фіксуватися компетентними органами; протягом якого строку винна особа має не менш як два рази втягнути неповнолітніх у розпивання алкогольних напоїв та у вживання тютюнових виробів”, — йдеться у документі.
Як писав УНН, у парламенті зареєстрований законопроект №9065, який передбачає сторазове збільшення штрафів за продаж тютюну та алкоголю неповнолітнім і введення кримінальної відповідальності за втягнення неповнолітніх у пияцтво.
Також документом пропонується ввести заборону на продаж тютюну та алкоголю в торгових точках менше 40 м. кв, якщо вони розташовані ближче ніж 200 метрів до шкільних дворів.
Ініціатором законопроекту виступив нардеп від БПП Андрій Павелко. Серед співавторів ініціативи такі депутати, як Сергій Березенко, Артур Палатний, Володимир Шкварилюк, Василь Амельченко, Ярослав Маркевич і Денис Силантьєв.
Також нагадаємо, за даними ESPAD, кожен 10-й український підліток викурив першу сигарету в 14 років.