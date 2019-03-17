В Алжире начались консультации по формированию нового правительства

Согласно данным издания, новое правительство будет состоять как из профессиональных политиков, так и из граждан, которые до сих пор к политике отношения не имели. Кроме того, в новом составе будут "в значительной степени" отражены демографические особенности алжирского общества. Президент страны Абдельазиз Бутефлика поручил сформировать новый кабинет еще 11 марта, говорится далее в заявлении.

Между тем оппозиция призвала власти к проведению основных реформ и "окончанию политических маневров". Президент Бутефлика должен отреагировать на требования протестующих, потребовала 16 марта председатель Партии трудящихся Луиза Ханун. "Режим сих пор не смог дать ответ на требования алжирского народа", - заявил председатель умеренной исламистской партии "Движение общества за мир" Абдеррезак Макри.

15 марта в Алжире прошли новые массовые демонстрации против действующих президента и правительства, в них участвовали десятки тысяч человек. Манифестанты призвали к фундаментальным изменениям политической системы, в том числе к отставке правительства.

Напомним, в североафриканской стране несколь Сначала их участники выступалко недель продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" в 2011 году протесты.и против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего президента Бутефлики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты в Алжире: пострадали 11 полицейских

Обращаясь к нации 11 марта, глава государства отказался выдвигать свою кандидатуру, а также объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля. Кроме того, алжирский президент заявил о предстоящих "значительные изменения в формировании правительства" и назначил главу МВД Алжира премьер-министром страны. Однако протесты не утихают и по истечении этого срока.

Абдельазиз Бутефлика является президентом североафриканской страны с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.