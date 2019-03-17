В Алжирі почалися консультації щодо формування нового уряду

КИЇВ. 18 березня. УНН. Після масових протестів в Алжирі прем'єр-міністр країни Нуреддін Бедуї почав консультації щодо формування нового уряду. В них бере участь віце-прем'єр і міністр закордонних справ Рамтан Ламамра, а також представники громадянського суспільства та політики, які вимагали зміни уряду. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.