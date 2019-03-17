В Алжирі почалися консультації щодо формування нового уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Після масових протестів в Алжирі прем'єр-міністр країни Нуреддін Бедуї почав консультації щодо формування нового уряду. В них бере участь віце-прем'єр і міністр закордонних справ Рамтан Ламамра, а також представники громадянського суспільства та політики, які вимагали зміни уряду. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Згідно з даними видання, новий уряд буде складатися як з професійних політиків, так і з громадян, до сих пір до політики відношення не мали. Крім того, в новому складі будуть “в значній мірі” відображені демографічні особливості алжирського суспільства. Президент країни Абдельазіз Бутефліка доручив сформувати новий кабінет ще 11 березня, зазначається далі в заяві.
Тим часом опозиція закликала владу до проведення основних реформ і “закінчення політичних маневрів”. Президент Бутефліка повинен відреагувати на вимоги протестувальників, зажадала 16 березня голова Партії трудящих Луїза Ханун. “Режим досі не зміг дати відповідь на вимоги алжирського народу”, — заявив голова помірної ісламістської партії “Рух суспільства за мир” Абдеррезак Макрі.
15 березня в Алжирі пройшли нові масові демонстрації проти діючих президента і уряду, в них брали участь десятки тисяч людей. Маніфестанти закликали до фундаментальних змін політичної системи, в тому числі до відставки уряду.
Нагадаємо, у північноафриканській країні кілька тижнів тривають найбільші з часів “арабської весни” 2011 року протести. Спочатку їх учасники виступали проти передбачуваного п’ятого президентського терміну 82-річного президента Бутефліки.
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Звертаючись до нації 11 березня, глава держави відмовився висувати свою кандидатуру, а також оголосив про перенесення на більш пізній термін президентських виборів, спочатку намічених на 18 квітня. Крім того, алжирський президент заявив про майбутні “значні зміни у формуванні уряду” і призначив главу МВС Алжиру прем’єр-міністром країни. Однак протести не вщухають і після закінчення цього строку.
Абдельазіз Бутефліка є президентом північноафриканської країни з 1999 року. Після інсульту в 2013 році Бутефліка прикутий до інвалідного візка, з тих пір він рідко з’являється на публіці і не виступає з промовами.