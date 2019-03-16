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Мільйони алжирців вийшли на демонстрації проти рішення президента відтермінувати вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Мільйони людей взяли в п’ятницю участь у містах Алжиру в масових маніфестаціях, щоб висловити протест проти оголошеного в минулий понеділок рішення президента країни 82-річного Бутефлікі перенести вибори глави держави. Про це повідомляє інформаційний портал TSA, передає УНН з посиланням також на видання The Guardian.

Мільйони алжирців вийшли на демонстрації проти рішення президента відтермінувати вибори

За інформацією алжирських видань, на вуличні акції по всій країні 15 березня вийшло набагато більше людей, ніж в минулу п’ятницю. У столиці весь центр був заповнений маніфестантами. На площі перед Головним поштамтом і на площі Моріса Одена, як виразно написали алжирські оглядачі, можна було спостерігати “справжнє море людей”, які прийшли з національними прапорами, традиційними атрибутами і навіть музичними інструментами.

Маніфестанти, серед яких було багато молоді, співали патріотичні пісні, фотографувалися і вигукували гасла проти президента і уряду, швидко розлітаються по соціальним мережам: “Ти продовжив свій мандат, ми продовжуємо нашу боротьбу! Бунтувати — значить жити! Вулиці не заткнути! Бутефліка, йди! (Нуреддін) Бедуі (новий прем’єр-міністр Алжиру, який раніше очолював МВС), йди! Боротьба продовжиться, поки не впаде режим!”.

Як зазначається в матеріалі TSA, вуличні акції пройшли в цілому спокійно. Лише декілька разів поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб заспокоїти найбільш активних маніфестантів. Ні президентський палац, ні будівлі міністерств і відомств не постраждали.

Марші та масові мітинги в п’ятницю відбулися і в інших містах Алжиру — Аннабі, Беджаі, Бліді, Бордж-Бу-Аррерідж, Буірі, Бумердесі, Гардайї, Гуельмі, Констянтині, Мостаганемі, Мсілі, Наамі, Орані, Сетіфі, Сіді-Бель-Аббес , Уарглі, Тіареті, Тізі-Узу, Тіпазі, Тлемсені, Шлефі. Їхні учасники звинувачували уряд в погіршенні соціально-економічної ситуації в країні, деградації системи освіти і охорони здоров’я.

Як повідомляв УНН, правляча партія Алжиру закликала громадян країни не приєднуватися до страйків.

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