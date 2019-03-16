Мільйони алжирців вийшли на демонстрації проти рішення президента відтермінувати вибори

За інформацією алжирських видань, на вуличні акції по всій країні 15 березня вийшло набагато більше людей, ніж в минулу п’ятницю. У столиці весь центр був заповнений маніфестантами. На площі перед Головним поштамтом і на площі Моріса Одена, як виразно написали алжирські оглядачі, можна було спостерігати “справжнє море людей”, які прийшли з національними прапорами, традиційними атрибутами і навіть музичними інструментами.

Маніфестанти, серед яких було багато молоді, співали патріотичні пісні, фотографувалися і вигукували гасла проти президента і уряду, швидко розлітаються по соціальним мережам: “Ти продовжив свій мандат, ми продовжуємо нашу боротьбу! Бунтувати — значить жити! Вулиці не заткнути! Бутефліка, йди! (Нуреддін) Бедуі (новий прем’єр-міністр Алжиру, який раніше очолював МВС), йди! Боротьба продовжиться, поки не впаде режим!”.

Як зазначається в матеріалі TSA, вуличні акції пройшли в цілому спокійно. Лише декілька разів поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб заспокоїти найбільш активних маніфестантів. Ні президентський палац, ні будівлі міністерств і відомств не постраждали.

Марші та масові мітинги в п’ятницю відбулися і в інших містах Алжиру — Аннабі, Беджаі, Бліді, Бордж-Бу-Аррерідж, Буірі, Бумердесі, Гардайї, Гуельмі, Констянтині, Мостаганемі, Мсілі, Наамі, Орані, Сетіфі, Сіді-Бель-Аббес , Уарглі, Тіареті, Тізі-Узу, Тіпазі, Тлемсені, Шлефі. Їхні учасники звинувачували уряд в погіршенні соціально-економічної ситуації в країні, деградації системи освіти і охорони здоров’я.

Як повідомляв УНН, правляча партія Алжиру закликала громадян країни не приєднуватися до страйків.