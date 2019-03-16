Миллионы алжирцев вышли на демонстрации против решения президента отсрочить выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Миллионы людей приняли в пятницу участие в городах Алжира в массовых манифестациях, чтобы выразить протест против объявленного в минувший понедельник решения президента страны 82-летнего Абдельазиза Бутефлики перенести выборы главы государства. Об этом сообщает информационный портал TSA, передает УНН со ссылкой также на издание The Guardian.
По информации алжирских изданий, на уличные акции по всей стране 15 марта вышло гораздо больше людей, чем в минувшую пятницу. В столице весь центр был забит манифестантами. На площади перед Главным почтамтом и на площади Мориса Одэна, как образно написали алжирские обозреватели, можно было наблюдать “настоящее море людей”, пришедших с национальными флагами, традиционными атрибутами и даже музыкальными инструментами.
Манифестанты, среди которых было много молодежи, пели патриотические песни, фотографировались и выкрикивали лозунги против президента и правительства, быстро разлетавшиеся по социальным сетям: “Ты продлил свой мандат, мы продолжаем нашу борьбу! Бунтовать — значит жить! Улицу не заткнуть! Бутефлика, уходи! (Нуреддин) Бедуи (новый премьер-министр Алжира, ранее возглавлявший МВД), уходи! Борьба продолжится, пока не падет режим!”.
Как отмечается в материале TSA, уличные акции прошли в целом спокойно. Лишь несколько раз полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы успокоить наиболее активных манифестантов. Ни президентский дворец, ни здания министерств и ведомств не пострадали.
Марши и массовые митинги в пятницу состоялись и в других городах Алжира — Аннабе, Беджае, Блиде, Бордж-Бу-Арреридж, Буире, Бумердесе, Гардайе, Гуэльме, Константине, Мостаганеме, Мсиле, Нааме, Оране, Сетифе, Сиди-Бель-Аббес, Уаргле, Тиарете, Тизи-Узу, Типазе, Тлемсене, Шлефе. Их участники обвиняли правительство в ухудшении социально- экономической ситуации в стране, деградации системы образования и здравоохранения.
Как сообщал УНН, правящая партия Алжира призвала граждан страны не присоединяться к забастовкам.