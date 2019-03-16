Протести в Алжирі: постраждали 11 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Одинадцять співробітників поліції отримали поранення в ході демонстрацій в Алжирі, 75 маніфестантів затримані. Про це в п’ятницю повідомив інформаційний портал Alg24 з посиланням на головне управління національної безпеки Алжиру, передає УНН.
Відзначається, що затримання пов’язані з актами насильства, пограбування і вандалізму щодо державної власності.
15 березня мільйони людей взяли участь в містах Алжиру в масових маніфестаціях, щоб висловити протест проти оголошеного в минулий понеділок рішення президента країни 82-річного Бутефлікі перенести вибори глави держави.
Як повідомляв УНН, за інформацією алжирських видань, на вуличні акції по всій країні 15 березня вийшло набагато більше людей, ніж в минулу п’ятницю. У столиці весь центр був заповнений маніфестантами. На площі перед Головним поштамтом і на площі Моріса Одена, як виразно написали алжирські оглядачі, можна було спостерігати “справжнє море людей”, які прийшли з національними прапорами, традиційними атрибутами і навіть музичними інструментами.