Протесты в Алжире: пострадали 11 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Одиннадцать сотрудников полиции получили ранения в ходе демонстраций в Алжире, 75 манифестантов задержаны. Об этом в пятницу сообщил информационный портал Alg24 со ссылкой на главное управление национальной безопасности Алжира, передает УНН.
Отмечается, что задержания связаны с актами насилия, грабежа и вандализма в отношении государственной собственности.
15 марта миллионы людей приняли участие в городах Алжира в массовых манифестациях, чтобы выразить протест против объявленного в минувший понедельник решения президента страны 82-летнего Абдельазиза Бутефлики перенести выборы главы государства.
Как сообщал УНН, по информации алжирских изданий, на уличные акции по всей стране 15 марта вышло гораздо больше людей, чем в прошлую пятницу. В столице весь центр был заполнен манифестантами. На площади перед Главным почтамтом и на площади Мориса Одена, как выразительно написали алжирские обозреватели, можно было наблюдать “настоящее море людей”, которые пришли с национальными флагами, традиционными атрибутами и даже музыкальными инструментами.