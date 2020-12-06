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В Альпах из-за сильных снегопадов объявлен высший уровень лавинной опасности

В Альпах из-за сильных снегопадов объявлен высший уровень лавинной опасности

Киев  •  УНН

 • 14038 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Из-за мощных снегопадов в Альпах в Восточном Тироле объявлен высший уровень опасности схода лавин, на перевале Бреннер с Италией ограничено транспортное сообщение, а в Южном Тироле - перебои с электроэнергией, сообщает УНН со ссылкой на DW.

"В Австрии заблокированы многие горные дороги, а теми, что открыты, можно проехать только с использованием противоскользящих цепей на колесах. На перевале Бреннер между Австрией и Италией было остановлено железнодорожное сообщение, также было ограничено движение на авомагистрали. По данным местных служб, во всем восточном Тироле наблюдаются перебои с поставки электроэнергии. К ликвидации последствий непогоды привлекли 1400 спасателей ", - пишет издание.

Также в регионе объявлен высший уровень опасности схода лавин. По данным местных властей, в некоторых местах следует ожидать спонтанных схождений "чрезвычайно больших" лавин. Жителей осаждаемых районов попросили, по возможности оставаться дома. Уже сообщается о схождении двух лавин в округе Лиенц в Восточном Тироле, были повреждены несколько домов местных жителей и ресторан.

В Южном Тироле, на севере Италии, также наблюдаются массовые перебои с поставками электроэнергии, сообщила местная служба гражданской обороны. В Доломитовых Альпах неподалеку Беллуно снежные завалы достигают высоты в несколько метров. Там также повреждены многие линии электропередач.

Швецария также сообщает, что в стране из-за непогоды наблюдаются проблемы с железнодорожным и автомобильным движением. Власти предупредили, что такие погодные условия крайне опасны для осуществления лыжных туров, фрирайда и прогулок на снегоступах. В некоторых местах из-за массового таяния снега наблюдается повышение уровня воды.

Непогода внесла коррективы и в график соревнований горнолыжников. Из-за неблагоприятных погодных условий организаторы перенесли соревнования по гигантскому слалому у мужчин в рамках этапа Кубка мира, которые должны были состояться в это воскресенье на итальянском курорте Санта-Катерина-Вальфурва. Как сообщила Международная федерация лыжного спорта, соревнования пройдут в понедельник. Также из-за высокого риска схода лавин были отменены два заезда в супергиганте у женщин в швейцарском Санкт-Морице.

Напомним, после резкого ухудшения погоды в Украине в конце ноября спасатели начали помогать водителям, чьи машины застряли в снегу и не могли выехать из-за ветра и гололеда.

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