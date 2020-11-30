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Сніг, ожеледиця та вітер: рятувальники почали надавати допомогу застряглим автомобілям

Сніг, ожеледиця та вітер: рятувальники почали надавати допомогу застряглим автомобілям

Київ • УНН

 • 16718 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Після різкого погіршення погоди в Україні рятувальники почали допомагати водіям, чиї машини застрягли у снігу та не могли виїхати через вітер і ожеледицю. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.

“Перші наслідки несприятливих погодних умов: рятувальники надають допомогу водіям на автошляхах. Після різкого погіршення погоди в Україні рятувальникам довелося допомагати водіям, що стали заручниками негоди. Мокрий сніг, ожеледь та поривчастий вітер — принесла незручності на дорогах в деяких регіонах країни”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, 29 листопада у місті Шостка, Сумської області рятувальники надали допомогу бригаді швидкої допомоги.

“Під час руху на виклик оперативний автомобіль медиків занесло на узбіччя на слизькій ділянці шляху. Рятувальники за допомогою пожежного всюдихода на базі „ЗІЛ 131“ відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку шляху, звідки він самостійно продовжив рух. Цього ж дня на Волині у Луцькому та Ковельському районах рятувальники вивільнили з кюветів два легкові автомобілі. За допомогою лебідки надзвичайники поставили автомобілі на колеса та витягнули їх на дорожнє покриття. А у Кіровоградській області підрозділ ДСНС із міста Благовіщенське допоміг водію вантажного автомобіля Volvo подолати складний відрізок дороги на 252 км автотраси Київ — Одеса”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що бійці 24-ї ДПРЧ міста Бобринець на 122 км дороги Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв відбуксирували пошкоджений у ДТП вантажний автомобіль.

“Вночі наступного дня, 30 листопада, на Рівненщині, у Сарненському районі відділення рятувальників на спецавтомобілі САРМ-С VW Crafter допомогли бригаді швидкої медичної допомоги потрапити до породіллі, прибравши дерево, що впало на проїжджу частину. Окрім „швидкої“ увесь заблокований транспорт зміг продовжити рух далі. А вже вранці на Дніпропетровщині рятувальники надавали допомогу водієві шкільного автобусу, що застряг біля смт Кринички. Автобус рухався в сусіднє селище за учнями, щоб перевезти їх до навчального закладу. Співробітники ДСНС за допомогою буксирувального тросу та шанцевого інструменту витягли транспорт на проїжджу частину”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Захід України замело снігом.

Водіїв попередили про сніг у чотирьох областях.

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