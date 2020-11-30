Водіїв попередили про сніг у чотирьох областях

"Станом на 6 годину 30 листопада місцями сніг у Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях, де випало від 1 до 5 см снігу; дощі в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Сумській та Луганській областях; на решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре, в решті областей - сухе", - повідомили дорожники.

На перевальних ділянках доріг, як вказано, невеликий сніг. Покриття мокре, на Вишківському перевалі в Івано-Франківській області засніжене.

"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - додали в агентстві.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями, як вказано, задіяно в роботі 323 одиниці техніки та 391 робітник.

Нагадаємо, по Україні у понеділок, 30 листопада, очікуються сніг та дощ. Температура повітря вдень сягатиме максимально 7 градусів тепла - на півдні.