Водителей предупредили о снеге в четырех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На утро понедельника, 30 ноября, местами снег в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях, где выпало от 1 до 5 см снега. Впрочем, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
"По состоянию на 6 часов 30 ноября местами снег в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях, где выпало от 1 до 5 см снега; дожди в Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях, на остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, в остальных областях - сухое", - сообщили дорожники.
На перевальных участках дорог, как указано, небольшой снег. Покрытие мокрое, на Вышковском перевале в Ивано-Франковской области заснеженное.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - добавили в агентстве.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями, как указано, задействовано в работе 323 единицы техники и 391 рабочий.
Напомним, по Украине в понедельник, 30 ноября, ожидаются снег и дождь. Температура воздуха днем достигнет максимально 7 градусов тепла - на юге.