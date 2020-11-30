Від 10° морозу до 7° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За даними синоптиків, 30 листопада у більшості південних та центральних областей мокрий сніг та дощ, в Одеській, вдень і місцями у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь, на решті території місцями невеликий мокрий сніг, у південно-східній частині невеликий дощ.

Температура протягом доби у західних, північних та Вінницькій областях від 2° тепла до 3° морозу (вночі місцями до 5° морозу), в Карпатах 5-10° морозу, на решті території від 1° морозу до 4° тепла (на півдні вдень до 7° тепла).

Нагадаємо, першому снігу на минулих вихідних вже змогли порадіти жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.