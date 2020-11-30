От 10° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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3 марта, 21:00 • 109714 просмотра

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. По Украине в понедельник, 30 ноября, ожидается снег и дождь. Температура воздуха днем достигнет максимально 7 градусов тепла - на юге. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 30 ноября в большинстве южных и центральных областей мокрый снег и дождь, в Одесской, днем и местами в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед, на остальной территории местами небольшой мокрый снег, в юго-восточной части небольшой дождь.

Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях от 2° тепла до 3° мороза (ночью местами до 5° мороза), в Карпатах 5-10° мороза, на остальной территории от 1° мороза до 4° тепла (на юге днем до 7° тепла).

Напомним, первому снегу в минувшие выходные уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Украинские Национальные Новости

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