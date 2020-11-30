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Снег, гололед и ветер: спасатели начали оказывать помощь застрявшим автомобилям

Снег, гололед и ветер: спасатели начали оказывать помощь застрявшим автомобилям

Киев  •  УНН

 • 16712 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. После резкого ухудшения погоды в Украине спасатели начали помогать водителям, чьи машины застряли в снегу и не могли выехать из-за ветра и гололеда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“Первые последствия неблагоприятных погодных условий: спасатели оказывают помощь водителям на автодорогах. После резкого ухудшения погоды в Украине спасателям пришлось помогать водителям, которые стали заложниками непогоды. Мокрый снег, гололед и порывистый ветер — принесли неудобства на дорогах в некоторых регионах страны”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, 29 ноября в городе Шостка, Сумской области спасатели оказали помощь бригаде скорой помощи.

“Во время движения на вызов оперативный автомобиль медиков занесло на обочину на скользком участке пути. Спасатели с помощью пожарного вездехода на базе „ЗИЛ 131“ отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда он самостоятельно продолжил движение. В этот же день на Волыни в Луцком и Ковельском районах спасатели освободили из кюветов два легковых автомобиля. С помощью лебедки чрезвычайники поставили автомобили на колеса и извлекли их на дорожное покрытие. А в Кировоградской области подразделение ГСЧС из города Благовещенское помогло водителю грузового автомобиля Volvo преодолеть сложный участок дороги на 252 км автотрассы Киев — Одесса”, — указано в сообщении.

Сообщается, что бойцы 24-й ГПСЧ города Бобринец на 122 км дороги Александровка-Кропивницкий-Николаев отбуксировали поврежденный в ДТП грузовой автомобиль.

“Ночью на следующий день, 30 ноября, в Ровенской области, в Сарненском районе отделение спасателей на спецавтомобиле САРМ-С VW Crafter помогли бригаде скорой медицинской помощи попасть к роженице, убрав дерево, упавшее на проезжую часть. Кроме „скорой“ весь заблокированный транспорт смог продолжить движение дальше. А уже утром в Днепропетровской спасатели оказывали помощь водителю школьного автобуса, застрявшего у пгт Кринички. Автобус двигался в соседний поселок за учениками, чтобы перевезти их в учебное заведение. Сотрудники ГСЧС с помощью буксировочного троса и шанцевый инструмент извлекли транспорт на проезжую часть”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, УНН сообщал, что Запад Украины замело снегом.

Водителей предупредили о снеге в четырех областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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