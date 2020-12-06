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В Альпах через сильні снігопади оголошено найвищий рівень лавинної небезпеки

В Альпах через сильні снігопади оголошено найвищий рівень лавинної небезпеки

Київ • УНН

 • 14053 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Через потужні снігопади в Альпах у Східному Тиролі оголошено найвищий рівень небезпеки сходження лавин, на перевалі Бреннер з Італією обмежено транспортне сполучення, а у Південному Тиролі - перебої з електроенергією, повідомляє УНН із посиланням на DW.

"У Австрії заблоковано багато гірських доріг, а тими, що відкриті, можна проїхати лише із використанням протиковзких ланцюгів на колесах. На перевалі Бреннер між Австрією та Італією було зупинене залізничне сполучення, також був обмежений рух на авомагістралі. За даними місцевих служб, у всьому Східному Тиролі спостерігаються перебої з постачання електроенергії. До ліквідації наслідків негоди залучили 1400 рятувальників", - пише видання.

Також у регіоні оголошено найвищий рівень небезпеки сходження лавин. За даними місцевої влади, у деяких місцях слід очікувати спонтанних сходжень "надзвичайно великих" лавин. Жителів загрожених районів попросили за можливості залишатися вдома. Вже повідомляється про сходження двох лавин в окрузі Лієнц у Східному Тиролі, були пошкоджені декілька будинків місцевих жителів і ресторан.

У Південному Тиролі, що на півночі Італії, також спостерігаються масові перебої з постачанням електроенергії, повідомила місцева служба цивільного захисту. У Доломітових Альпах неподалік Беллуно снігові завали сягають висоти у декілька метрів. Там також пошкоджено багато ліній електропередач.

Швецарія також повідомляє, що в країні через негоду спостерігаються проблеми із залізничним і автомобільним рухом. Влада попередила, що такі погодні умови є вкрай небезпечними для здійснення лижних турів, фрірайдів і прогулянок на снігоступах. У деяких місцях через масове танення снігу спостерігається підвищення рівня води.

Негода внесла корективи і у графік змагань гірськолижників. Через несприятливі погодні умови організатори перенесли змагання з гігантського слалому у чоловіків в рамках етапу Кубка світу, що мали відбутися цієї неділі на італійському курорті Санта-Катерина-Вальфурва. Як повідомила Міжнародна федерація лижного спорту, змагання відбудуться в понеділок. Також через високий ризик сходження лавин були скасовані два заїзди в супергіганті у жінок у швейцарському Санкт-Моріці.

Нагадаємо, після різкого погіршення погоди в Україні наприкінці листопада рятувальники почали допомагати водіям, чиї машини застрягли у снігу та не могли виїхати через вітер і ожеледицю.

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