В Албании произошло мощное землетрясение

В результате землетрясения, по информации местных СМИ, по меньшей мере два человека получили ранения. Министерство обороны страны сообщило про по крайней мере пять поврежденных дома, но информацию о раненых не подтвердило.



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Институт геологии, энергетики, воды и окружающей среды Албании утверждает, что землетрясение произошло в 6.26 по местному времени в субботу и зацепило район Корча в 180 километрах к юго-востоку от Тираны.



Как сообщал УНН, землетрясение произошло недалеко от Токио перед визитом Трампа.