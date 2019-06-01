В Албании произошло мощное землетрясение

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 22828 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 43622 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 61641 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116552 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109967 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136711 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144353 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130036 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130109 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

Киев  •  УНН

 • 17766 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Албании на юго-востоке столицы произошло землетрясение с предварительной магнитудой 5,3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

В результате землетрясения, по информации местных СМИ, по меньшей мере два человека получили ранения. Министерство обороны страны сообщило про по крайней мере пять поврежденных дома, но информацию о раненых не подтвердило.

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Институт геологии, энергетики, воды и окружающей среды Албании утверждает, что землетрясение произошло в 6.26 по местному времени в субботу и зацепило район Корча в 180 километрах к юго-востоку от Тираны.

Как сообщал УНН, землетрясение произошло недалеко от Токио перед визитом Трампа.

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