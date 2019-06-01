В Албании произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Албании на юго-востоке столицы произошло землетрясение с предварительной магнитудой 5,3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
В результате землетрясения, по информации местных СМИ, по меньшей мере два человека получили ранения. Министерство обороны страны сообщило про по крайней мере пять поврежденных дома, но информацию о раненых не подтвердило.
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Институт геологии, энергетики, воды и окружающей среды Албании утверждает, что землетрясение произошло в 6.26 по местному времени в субботу и зацепило район Корча в 180 километрах к юго-востоку от Тираны.
Как сообщал УНН, землетрясение произошло недалеко от Токио перед визитом Трампа.