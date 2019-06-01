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В Албанії стався потужний землетрус

В Албанії стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. В Албанії на південному сході від столиці стався землетрус з попередньою магнітудою 5,3. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

В результаті землетрусу, за інформацією місцевих ЗМІ, щонайменше двоє людей отримали поранення. Міністерство оборони країни повідомило про принаймні п'ять пошкоджених будинків, але інформацію про поранених не підтвердило. 

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Інститут геології, енергетики, води і навколишнього середовища Албанії стверджує, що землетрус стався в 6.26 за місцевим часом в суботу і зачепив район Корча за 180 кілометрів на південний схід від Тірани.

Як повідомляв УНН, землетрус стався неподалік від Токіо перед візитом Трампа

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