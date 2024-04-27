В Афинах на стройке нашли более 300 бомб времен Второй мировой
Киев • УНН
Более 300 бомб времен Второй мировой войны было обнаружено на строительной площадке в Афинах во время работы над проектом городской планировки.
На юге греческой столицы Афин во время работы над масштабным градостроительным проектом обнаружили 314 бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Ekathimerini, передает УНН.
Детали
Мэр Эллинико-Аргируполи Джаннис Константатос заявил, что тайник с бомбами немецкого производства был найден на глубине двух метров под бывшим клубом по интересам, детскими садами и спортивными сооружениями, построенными для Олимпийских игр 2004 года в Афинах.
"К счастью, взрывов и аварий не произошло. Удивительно, как целый аэропорт и многочисленные объекты муниципальной и гражданской авиации работали на таком минном поле", - сказал он.
Отмечается, что обезвреживанием бомб будет заниматься отряд по разминированию греческой армии.
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