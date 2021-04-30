В Афганистане в результате взрыва погибли 30 человек, более 60 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Афганистане около 30 человек погибли, более 60 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Логара Пули-Аламе. Об этом пишет УНН со ссылкой на 1TV NewsAF.
Цитата
“30 человек погибли, более 60 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Логара Пули-Аламе”, — говорится в сообщении.
Детали
Телеканал Kabul News TV сообщает, что заминированный автомобиль взорвался возле Центральной больницы на востоку Афганистана. Целю атаки было здание рядом с медучреждением, где находились мирные жители и военные.
Дополнение
Бронированная автомашина посольства Италии подорвана в Кабуле.
Напомним
Tolo News приводит данные собственных подсчетов, согласно которым за последние 100 дней в Кабуле произошло 177 происшествий в сфере безопасности, включая подрывы самодельных устройств. В результате 177 человек погибли и 360 ранены.
Из-за большой частоты атак на территории страны — посольство США в Кабуле предупредило о вероятности роста числа терактов и призвало находящихся в Афганистане американских граждан немедленно покинуть страну.