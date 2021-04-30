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В Афганістані в результаті вибуху загинули 30 людей, більше 60 отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Афганістані близько 30 людей загинули, понад 60 отримали поранення в результаті вибуху замінованого автомобіля в столиці Логара Кулі-Аламі. Про це пише УНН з посиланням на 1TV NewsAF.

Цитата

"30 людей загинули, понад 60 отримали поранення в результаті вибуху замінованого автомобіля в столиці Логара Кулі-Аламі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Телеканал Kabul News TV повідомляє, що замінований автомобіль вибухнув біля Центральної лікарні на схід Афганістану. Цілю атаки була будівля поруч з медзакладом, де знаходилися мирні жителі і військові.

Доповнення

Броньована автомашина посольства Італії підірвана в Кабулі.

Нагадаємо

Tolo News наводить дані власних підрахунків, згідно з якими за останні 100 днів в Кабулі сталося 177 пригод в сфері безпеки, включаючи підриви саморобних пристроїв. В результаті 177 осіб загинули і 360 поранені.

Через значну частоту атак на території країни - посольство США в Кабулі попередило про ймовірність зростання кількості терактів і закликало американських громадян, які знаходяться в Афганістані, негайно покинути країну.

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