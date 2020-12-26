В Афганистане взорвали полицейскую машину: двое служащих погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Афганистане к полицейской машине прикрепили бомбу, двое полицейских погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aljazeera.
"Двое афганских полицейских погибли при взрыве бомбы в Кабуле. В последние месяцы Афганистан потрясли взрывы, ракетные обстрелы и целенаправленные убийства ...
Полицейские погибли, когда бомба, прикрепленная к их транспортному средству, взорвалась в центральном районе Кабула в субботу", - заявил журналистам представитель полиции Фердаус Фарамарц.
По его словам, при взрыве также было ранено гражданское население, в том числе двое сотрудников службы безопасности были ранены во время очередной подобной бомбовой атаки, направленной на вторую полицейскую машину в западном районе Кабула. В городе также взорвалась третья бомба, но жертв не было.
Отмечается, что за несколько нападений, которые происходили в течение месяца, на себя взяла ответственность группировка ИГИЛ.
Напомним, 13 декабря в Кабуле через день после ракетного обстрела город вновь всколыхнули теракты, в которых погибли по меньшей мере три человека.