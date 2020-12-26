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В Афганистане взорвали полицейскую машину: двое служащих погибли

Киев • УНН

 • 13823 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Афганистане к полицейской машине прикрепили бомбу, двое полицейских погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aljazeera.

В Афганистане взорвали полицейскую машину: двое служащих погибли

"Двое афганских полицейских погибли при взрыве бомбы в Кабуле. В последние месяцы Афганистан потрясли взрывы, ракетные обстрелы и целенаправленные убийства ...

Полицейские погибли, когда бомба, прикрепленная к их транспортному средству, взорвалась в центральном районе Кабула в субботу", - заявил журналистам представитель полиции Фердаус Фарамарц.

По его словам, при взрыве также было ранено гражданское население, в том числе двое сотрудников службы безопасности были ранены во время очередной подобной бомбовой атаки, направленной на вторую полицейскую машину в западном районе Кабула. В городе также взорвалась третья бомба, но жертв не было.

Отмечается, что за несколько нападений, которые происходили в течение месяца, на себя взяла ответственность группировка ИГИЛ.

Напомним, 13 декабря в Кабуле через день после ракетного обстрела город вновь всколыхнули теракты, в которых погибли по меньшей мере три человека.

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