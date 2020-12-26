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В Афганістані підірвали поліцейську машину: двоє службовців загинуло

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Афганістані до поліцейської машини прикріпили бомбу, двоє працівників поліції загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aljazeera.

В Афганістані підірвали поліцейську машину: двоє службовців загинуло

“Двоє афганських поліцейських загинули під час вибуху бомби в Кабулі. В останні місяці Афганістан потрясли вибухи, ракетні обстріли та цілеспрямовані вбивства...

Поліцейські загинули, коли бомба, прикріплена до їх транспортного засобу, вибухнула в центральному районі Кабулу в суботу”, - заявив журналістам речник поліції Фердаус Фарамарц.

За його словами, під час вибуху також було поранено цивільне населення, зокрема двоє співробітників служби безпеки були поранені під час чергової подібної бомбової атаки, спрямованої на другу поліцейську машину в західному районі Кабулу. У місті також вибухнула третя бомба, але жертв не було.

Зазначається, що за декілька нападів, які ставалися впродовж місяця, на себе взяло відповідальність угруповання ІДІЛ.

Нагадаємо, 13 грудня у Кабулі через день після ракетного обстрілу місто знов сколихнули теракти, в яких загинуло щонайменше троє людей.

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