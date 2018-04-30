В Афганистане новый теракт, погибли по меньшей мере 11 студентов

"По меньшей мере 11 студентов медресе были убиты в районе Даман провинции Кандагар в понедельник после того, как террорист-смертник взорвал свои взрывчатые вещества рядом с конвоем иностранных войск, подтвердили местные официальные лица", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 21 человек погиб в результате двойного теракта в Кабуле (Афганистан). Сообщается, что погиб фотограф Agency French Press Шах Мара, и кроме того в теракте погибли еще три журналиста.

Кроме того, есть информация, что 27 человек были госпитализированы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Источник в органах безопасности страны подтвердило, что взрывы осуществили смертники.