Теракт в Кабулі: кількість загиблих збільшилось до 21
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Щонайменше 21 особа загинула в результаті подвійного теракту в Кабулі (Афганістан), повідомляє видання AFP, передає УНН.
Повідомляється, що загинув фотограф Agency French Press Шах Марай, і крім того в теракті загинули ще три журналісти.
Крім того, є інформація, що 27 осіб були госпіталізовані. Деякі з них знаходяться в критичному стані.
Джерело видання в органах безпеки країни підтвердило, що вибухи здійснили смертники.
Як повідомляв УНН, семеро людей загинули, ще 20 отримали поранення внаслідок двох вибухів у столиці Афганістану.