Теракт в Кабуле: число погибших увеличилось до 21

Сообщается, что погиб фотограф Agency French Press Шах Мара, и кроме того в теракте погибли еще три журналиста.

Кроме того, есть информация, что 27 человек были госпитализированы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Источник издания в органах безопасности страны подтвердил, что взрывы осуществили смертники.

Как сообщал УНН, семь человек погибли, еще 20 получили ранения в результате двух взрывов в столице Афганистана.