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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теракт в Кабуле: число погибших увеличилось до 21

Киев • УНН

 • 11874 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. По меньшей мере 21 человек погиб в результате двойного теракта в Кабуле (Афганистан), сообщает издание AFP, передает УНН.

Теракт в Кабуле: число погибших увеличилось до 21

Сообщается, что погиб фотограф Agency French Press Шах Мара, и кроме того в теракте погибли еще три журналиста.

Кроме того, есть информация, что 27 человек были госпитализированы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Источник издания в органах безопасности страны подтвердил, что взрывы осуществили смертники.

Как сообщал УНН, семь человек погибли, еще 20 получили ранения в результате двух взрывов в столице Афганистана.

Украинские Национальные Новости

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