Теракт в Кабуле: число погибших увеличилось до 21
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. По меньшей мере 21 человек погиб в результате двойного теракта в Кабуле (Афганистан), сообщает издание AFP, передает УНН.
Сообщается, что погиб фотограф Agency French Press Шах Мара, и кроме того в теракте погибли еще три журналиста.
Кроме того, есть информация, что 27 человек были госпитализированы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Источник издания в органах безопасности страны подтвердил, что взрывы осуществили смертники.
Как сообщал УНН, семь человек погибли, еще 20 получили ранения в результате двух взрывов в столице Афганистана.