У Кабулі сталися два вибухи, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Семеро людей загинули, ще 20 отримали поранення внаслідок двох вибухів у столиці Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Pajhwok.
Як інформувало раніше агентство Associated Press, один з вибухів прогримів у районі, де знаходяться представництва іноземних держав, а також розвідувальне відомство Афганістану. Відомо, що один із загиблих - журналіст.
Агентство AFP передає, що обидва вибухи здійснені терористами-смертниками.
В афганському Кабулі смертник підірвав себе у столичному центрі реєстрації виборців, в результаті чого загинуло щонайменше 57 осіб, ще 119 отримали поранення. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”.