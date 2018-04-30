В Кабуле произошло два взрыва, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Семь человек погибли, еще 20 получили ранения в результате двух взрывов в столице Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Pajhwok.
Как информировало ранее агентство Associated Press, один из взрывов прогремел в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана. Известно, что один из погибших — журналист.
Агентство AFP передает, что оба взрыва совершены террористами-смертниками.
В афганском Кабуле смертник подорвал себя в столичном центре регистрации избирателей, в результате чего погибло по меньшей мере 57 человек, еще 119 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство”.