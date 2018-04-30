В Кабуле произошло два взрыва, есть погибшие

Как информировало ранее агентство Associated Press, один из взрывов прогремел в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана. Известно, что один из погибших — журналист.

Агентство AFP передает, что оба взрыва совершены террористами-смертниками.

В афганском Кабуле смертник подорвал себя в столичном центре регистрации избирателей, в результате чего погибло по меньшей мере 57 человек, еще 119 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство”.