Reuters: число загиблих в результаті теракту в Кабулі зросло до 57 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Число жертв теракту, скоєного терористом-смертником в неділю у центрі реєстрації виборців в афганській столиці, зросло до 57 осіб, ще 119 отримали поранення. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров’я країни, передає УНН.
У відомстві при цьому зазначили, що “число загиблих може зрости”.
Раніше телеканал TOLOnews повідомляв про 52 загиблих і 112 постраждалих.
Вибух прогримів в 10:00 за місцевим часом (8:30 за Києвом) в районі Дашті-е-Барч.
Раніше президент Афганістану Ашраф Гані офіційно оголосив про початок реєстрації громадян для участі в парламентських і місцевих виборах, запланованих на жовтень 2018 року.
Як повідомляв УНН, відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”.