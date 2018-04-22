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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 12768 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Reuters: число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 57 человек

Киев • УНН

 • 11091 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Число жертв теракта, совершенного террористом-смертником в воскресенье в центре регистрации избирателей в афганской столице, возросло до 57 человек, еще 119 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает УНН.

Reuters: число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 57 человек

В ведомстве при этом отметили, что “число погибших может возрасти”.

Ранее телеканал TOLOnews сообщал о 52 погибших и 112 пострадавших.

Взрыв прогремел в 10:00 по местному времени (8:30 по Киеву) в районе Дашти-э-Барч.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь 2018 года.

Как сообщал УНН, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство”.

Украинские Национальные Новости

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