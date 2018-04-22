Теракт у Кабулі: відповідальність за напад взяла “Ісламська Держава”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Напад смертника в Кабулі, який в офісі президента Афганістану Ашраф Гані назвали “масовою різаниною”, забрав життя вже щонайменше 41 осіб. Відповідальність за напад взяла на себе терористичне угрупування “ісламська держава”, передає УНН з посиланням на NPR.
“Місцеві ЗМІ повідомили, що там було два смертники. Один з них підірвав свій вибуховий пристрій біля воріт шиїтського культурного центру — вибух також пошкодив іранське інформаційне агентство”, — повідомив кореспондент NPR з Афганістану.
Після атаки, “ісламська держава” взяла на себе відповідальність. “Талібан” також видав власну заяву, повідомивши, що не причетний до нападу.
Як повідомляв УНН, 22 квітня в афганському Кабулі смертник підірвав себе у столичному центрі реєстрації виборців.