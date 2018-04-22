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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теракт в Кабуле: ответственность за нападение взяло "Исламское Государство"

Киев • УНН

 • 12188 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Нападение смертника в Кабуле, который в офисе президента Афганистана Ашраф Гани назвали "массовой резней", унес жизни уже, по меньшей мере, 41 человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство", передает УНН со ссылкой на NPR.

Теракт в Кабуле: ответственность за нападение взяло "Исламское Государство"

"Местные СМИ сообщили, что там было два смертника. Один из них подорвал свое взрывное устройство у ворот шиитского культурного центра - взрыв также повредил иранское информационное агентство", - сообщил корреспондент NPR из Афганистана.

После атаки, "Исламское Государство" взяло на себя ответственность. "Талибан" также выдал собственное заявление, сообщив, что не причастен к нападению.

Как сообщал УНН, 22 апреля в афганском Кабуле смертник подорвал себя в столичном центре регистрации избирателей.

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