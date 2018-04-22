Теракт в Кабуле: ответственность за нападение взяло "Исламское Государство"

"Местные СМИ сообщили, что там было два смертника. Один из них подорвал свое взрывное устройство у ворот шиитского культурного центра - взрыв также повредил иранское информационное агентство", - сообщил корреспондент NPR из Афганистана.

После атаки, "Исламское Государство" взяло на себя ответственность. "Талибан" также выдал собственное заявление, сообщив, что не причастен к нападению.

Как сообщал УНН, 22 апреля в афганском Кабуле смертник подорвал себя в столичном центре регистрации избирателей.