Теракт у Кабулі: десятки людей загинули, ще понад 50 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В афганському Кабулі смертник підірвав себе у столичному центрі реєстрації виборців, в результаті чого загинуло щонайменше 12 людей, ще 57 отримали поранення, передає УНН з посиланням на The New York Times.
У той же час, телеканал TOLOnews повідомляє, що в результаті вибуху в Кабулі загинула, за останніми даними, 31 особа.
Парламентські вибори в Афганістані мають відбутись у жовтні цього року.
“Талібан” і місцева гілка “ісламської держава”, обидві вважають нелегітимними уряд Афганістану та демократичні вибори. Поки жодна з цих організацій не взяла на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, вчора в афганській провінції Нангархар автомобіль з місцевими жителями підірвався на міні.