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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 17526 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теракт в Кабуле: десятки человек погибли, еще более 50 получили ранения

Киев • УНН

 • 11586 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В афганском Кабуле смертник подорвал себя в столичном центре регистрации избирателей, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, еще 57 получили ранения, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Теракт в Кабуле: десятки человек погибли, еще более 50 получили ранения

В то же время, телеканал TOLOnews сообщает, что в результате взрыва в Кабуле погибли, по последним данным, 31 человек.

Парламентские выборы в Афганистане должны состояться в октябре этого года.

"Талибан" и местная ветвь "Исламского государства", обе считают нелегитимными правительство Афганистана и демократические выборы. Пока ни одна из этих организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, вчера в афганской провинции Нангархар автомобиль с местными жителями подорвался на мине.

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