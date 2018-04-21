В Афганістані на міні підірвався автомобіль, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В афганській провінції Нангархар автомобіль з місцевими жителями підірвався на міні. Про це повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на представника адміністрації губернатора, передає УНН.
Інцидент стався в районі Хасак Мині. В результаті вибуху загинули п'ять і поранення отримали 14 осіб. Стан деяких поранених оцінюється як важкий.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент.
Як повідомляв УНН, бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" здійснили масштабну атаку на об'єкт сил безпеки в центральній частині Афганістану в окрузі Худжа-Омарі.