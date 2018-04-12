В Афганістані таліби штурмували урядовий комплекс: десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сьогодні вночі бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" здійснили масштабну атаку на об'єкт сил безпеки в центральній частині Афганістану в окрузі Худжа-Омарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Внаслідок атаки загинули 15 силовиків і високопоставлених чиновників, а також 45 бойовиків.
Загиблими чиновниками були губернатор округу, директор розвідувальної служби і заступник керівника поліції.
В нападі також було вбито 7 співробітників поліції та 5 осіб - представники розвідувального органу країни, відомі під назвою NDS.
За словами представника поліції провінції Газні, під час штурму ще вісім співробітників афганських сил безпеки отримали поранення.
Варто відмітити, що на даний момент майже уся провінція знаходиться під владою талібів.
Як повідомляв УНН, на півночі Афганістану бойовики руху "Талібан" напали на поліцейську дільницю, в результаті чого 6 людей загинули.