В Афганистане талибы штурмовали правительственный комплекс: десятки погибших

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сегодня ночью боевики радикального исламистского движения "Талибан" совершили масштабную атаку на объект сил безопасности в центральной части Афганистана в округе Худжа-Омари. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

В результате атаки погибли 15 силовиков и высокопоставленных чиновников, а также 45 боевиков.

Погибшими чиновниками были губернатор округа, директор разведывательной службы и заместитель руководителя полиции.

В нападении также были убиты 7 сотрудников полиции и 5 представителей разведывательного органа страны, известного под названием NDS

По словам представителя полиции провинции Газни, во время штурма еще восемь сотрудников афганских сил безопасности получили ранения.

Стоит отметить, что на данный момент почти вся провинция находится под властью талибов.

Как сообщал УНН, на севере Афганистана боевики движения "Талибан " напали на полицейский участок, в результате чего 6 человек погибли.

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