В Афганистане на мине подорвался автомобиль, есть погибшие

Инцидент произошел в районе Хасак Мине. В результате взрыва погибли пять и ранения получили 14 человек. Состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

Как сообщал УНН, боевики радикального исламистского движения "Талибан" совершили масштабную атаку на объект сил безопасности в центральной части Афганистана в округе Худжа-Омари.