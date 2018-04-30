В Афганістані новий теракт, загинули щонайменше 11 студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Кандагарі (Афганістан) під час вибуху смертника загинули щонайменше 11 студентів медресе. Про це повідомляє Tolo news в Twitter, передає УНН.
“Щонайменше 11 студентів медресе були вбиті в районі Даман провінції Кандагар в понеділок після того, як терорист-смертник підірвав свої вибухові речовини поряд з конвоєм іноземних військ, підтвердили місцеві офіційні особи”, — йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, щонайменше 21 особа загинула в результаті подвійного теракту в Кабулі (Афганістан). Повідомляється, що загинув фотограф Agency French Press Шах Марай, і крім того в теракті загинули ще три журналісти.
Крім того, є інформація, що 27 осіб були госпіталізовані. Деякі з них знаходяться в критичному стані. Джерело видання в органах безпеки країни підтвердило, що вибухи здійснили смертники.