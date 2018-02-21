В аэропорту Запорожья задержали марокканца с психотропными таблетками
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В международном аэропорту “Запорожье” служебная собака предупредила перемещение через границу более сотни таблеток с психотропным веществом, сообщает УНН со ссылкой на Государственную фискальную службу.
Как информируют в ведомстве, во время таможенного оформления пассажиров рейса “Запорожье – Стамбул” в Запорожском аэропорту гражданин Марокко выбрал для прохождения контроля “зеленый коридор”, тем самым показал, что не имеет при себе вещей или предметов, подлежащих письменному декларированию.
“Однако, после того, как он пересек "белую полосу", что обозначает окончание "зеленого коридора", на его дорожный чемодан сработала служебная собака. Как выяснилось, в чемодане среди личных вещей марокканца находился медицинский препарат "Теmesta" в количестве сто десять таблеток, который содержит психотропное вещество "лоразепам" (110 мг). Справка медицинского учреждения на препарат у пассажира отсутствовала”, – говорится в сообщении.
Фискалы напоминают, что вещество из этих таблеток отнесено в список 2 таблицы ІІІ Постановления Кабинета Министров Украины от 6 мая 2000 года № 770.
“Таким образом, гражданин Марокко нарушил порядок прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля. В отношении него составлен протокол, препарат временно изъят”, – сообщили в ДФС.
Напомним, в Волынской области в железнодорожном пункте пропуска “Заболотье” пограничники и таможенники обнаружили у гражданки Украины скрытые лекарственные средства.