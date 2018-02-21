В аеропорту Запоріжжя затримали марокканця із психотропними пігулками
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В міжнародному аеропорті “Запоріжжя” службовий собака попередив переміщення через кордон понад сотню пігулок із психотропною речовиною, повідомляє УНН з посиланням на Державну фіскальну службу.
Як інформують у відомстві, під час митного оформлення пасажирів рейсу “Запоріжжя – Стамбул” у Запорізькому аеропорту громадянин Марокко обрав для проходження контролю “зелений коридор”, тим самим засвідчив, що не має при собі речей або предметів, які підлягають письмовому декларуванню.
“Натомість після того, як він перетнув "білу смугу", що позначає закінчення "зеленого коридору", на його дорожню валізу спрацював службовий собака. Як з'ясувалося, у чемодані серед особистих речей марокканця знаходився медичний препарат "Теmesta" у кількості сто десять пігулок, що містить психотропну речовину "Лоразепам" (110 мг). Довідка медичного закладу на препарат у пасажира була відсутня”, – йдеться у повідомленні.
Фіскали нагадують, що речовина з цих пігулок віднесена до списку 2 таблиці ІІІ Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770.
“Таким чином, громадянин Марокко порушив порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю. Стосовно нього складено протокол, препарат тимчасово вилучено”, – повідомили у ДФС.
Нагадаємо, у Волинській області в залізничному пункті пропуску “Заболоття” прикордонники та митники виявили у громадянки України приховані лікарські засоби.