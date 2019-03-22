В аэропорту Токио столкнулись два грузовых самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Грузовой Boeing 767 японской авиакомпании Air Japan столкнулся в токийском международном аэропорту Нарита с самолетом McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx. Никто не пострадал, сообщает в пятницу информационное агентство Kyodo, передает УНН.
По данным издания, оба самолета вылетали в Шанхай и столкнулись хвостовыми частями.
У Boeing 767 повреждено хвостовое оперение. У самолета FedEx - один из двигателей.
В результате инцидента на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта.
Как сообщал УНН, в Тегеране в аэропорту Мехрабад загорелся самолет с примерно 50 пассажирами на борту.