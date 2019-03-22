В аэропорту Токио столкнулись два грузовых самолета

По данным издания, оба самолета вылетали в Шанхай и столкнулись хвостовыми частями.

У Boeing 767 повреждено хвостовое оперение. У самолета FedEx - один из двигателей.

В результате инцидента на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта.

Как сообщал УНН, в Тегеране в аэропорту Мехрабад загорелся самолет с примерно 50 пассажирами на борту.