В аеропорту Токіо зіткнулися два вантажних літака
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Вантажний Boeing 767 японської авіакомпанії Air Japan зіткнувся в токійському міжнародному аеропорту Наріта з літаком McDonnell Douglas MD-11 міжнародної поштової служби FedEx. Ніхто не постраждав, повідомляє в п'ятницю інформаційне агентство Kyodo, передає УНН.
За даними видання, обидва літаки вилітали в Шанхай і зіткнулися хвостовими частинами.
У Boeing 767 пошкоджено хвостове оперення. У літака FedEx - один з двигунів.
В результаті інциденту на час була закрита одна з злітно-посадочних смуг аеропорту.
Як повідомляв УНН, у Тегерані в аеропорту Мехрабад загорівся літак з приблизно 50 пасажирами на борту.