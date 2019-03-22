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В аеропорту Токіо зіткнулися два вантажних літака

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Вантажний Boeing 767 японської авіакомпанії Air Japan зіткнувся в токійському міжнародному аеропорту Наріта з літаком McDonnell Douglas MD-11 міжнародної поштової служби FedEx. Ніхто не постраждав, повідомляє в п'ятницю інформаційне агентство Kyodo, передає УНН.

В аеропорту Токіо зіткнулися два вантажних літака

За даними видання, обидва літаки вилітали в Шанхай і зіткнулися хвостовими частинами.

У Boeing 767 пошкоджено хвостове оперення. У літака FedEx - один з двигунів.

В результаті інциденту на час була закрита одна з злітно-посадочних смуг аеропорту.

Як повідомляв УНН, у Тегерані в аеропорту Мехрабад загорівся літак з приблизно 50 пасажирами на борту.

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