В аэропорту Праги столкнулись два самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. На взлетной полосе аэропорта Праги в пятницу, столкнулись два самолета. В аварии никто не пострадал, сообщает УНН со ссылкой на чешский сайт Novinky.
"При выруливании два самолета столкнулись концами крыльев. Все пассажиры в порядке, движение в аэропорту не ограничивали", - заявил представитель аэропорта Роман Паквонь.
По его словам, в обоих самолетах были пасажили. После инцидента они были вынуждены вернуться в терминал.
При этом сообщается, что масштаб повреждений, нанесенных самолетам, незначительный. Технический осмотр одной из машин проведут ночью, второй самолет осмотрят в течение выходных.
Напомним, сегодня в аэропорту Одессы экстренно сел самолет, следовавший из Киева в Египет, из-за сообщения о заминировании.