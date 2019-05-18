В аеропорту Праги зіткнулися два літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. На злітній смузі аеропорту Праги в п'ятницю, зіткнулися два літаки. В аварії ніхто не постраждав, повідомляє УНН з посиланням на чеський сайт Novinky.
"При вирулюванні два літаки зіткнулися кінцями крил. Всі пасажири в порядку, рух в аеропорту не обмежували", - заявив представник аеропорту Роман Паквонь.
За його словами, в обох літаках були пасажири. Після інциденту вони були змушені повернутися в термінал.
При цьому повідомляється, що масштаб пошкоджень, нанесених літакам, незначний. Технічний огляд однієї з машин проведуть вночі, другий літак оглянуть протягом вихідних.
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Одеси екстрено сів літак, що прямував з Києва до Єгипту, через повідомлення про замінування.