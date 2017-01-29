В аэропорту Нью-Йорка начались протесты против задержания беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке задержаны 11 беженцев по указу президента Дональда Трампа об ограничении въезда в США. Несколько десятков активистов организовали протест у терминала аэропорта, призывая впустить вынужденных переселенцев, передает УНН со ссылкой на ВВС .
"Мы с беженцами", - скандируют протестующие.
По сообщениям присутствующих журналистов, некоторые мусульмане молятся, в то время как присутствующие протестуют.
Как сообщал УНН, американские правозащитники обратились в суд в связи с указом нового президента США Дональда Трампа, что запрещает въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран.