В аеропорту Нью-Йорка розпочалися протести проти затримання біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку затримано 11 біженців за указом президента Дональда Трампа про обмеження в'їзду в США. Кілька десятків активістів організували протест біля терміналу аеропорту, закликаючи впустити вимушених переселенців, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Ми з біженцями”, — скандують протестувальники.
За повідомленнями присутніх журналістів, деякі мусульмани моляться, в той час як присутні протестують.
Як повідомляв УНН, американські правозахисники звернулися до суду у зв’язку з указом нового президента США Дональда Трампа, що забороняє в’їзд в країну громадянам семи переважно мусульманських країн.