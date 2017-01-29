В аеропорту Нью-Йорка розпочалися протести проти затримання біженців

“Ми з біженцями”, — скандують протестувальники.

За повідомленнями присутніх журналістів, деякі мусульмани моляться, в той час як присутні протестують.

Як повідомляв УНН, американські правозахисники звернулися до суду у зв’язку з указом нового президента США Дональда Трампа, що забороняє в’їзд в країну громадянам семи переважно мусульманських країн.