В аэропорту Лондона задержали мужчину по подозрению в подготовке терактов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В лондонском аэропорту Станстед арестован 37-летний мужчина, который обвиняется в подготовке терактов, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Отмечается, что предполагаемый террорист был задержан 23 мая.
В правоохранительных органах подчеркнули, что деятельность подозреваемого не связана со взрывом на стадионе в Манчестере.
Напомним, 22 мая вечером, вскоре после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде, смертник подорвал себя в холле стадиона в Манчестере. В результате взрыва 22 человека погибли , около 60 получили ранения.