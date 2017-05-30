В аэропорту Лондона задержали мужчину по подозрению в подготовке терактов

Отмечается, что предполагаемый террорист был задержан 23 мая.

В правоохранительных органах подчеркнули, что деятельность подозреваемого не связана со взрывом на стадионе в Манчестере.

Напомним, 22 мая вечером, вскоре после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде, смертник подорвал себя в холле стадиона в Манчестере. В результате взрыва 22 человека погибли , около 60 получили ранения.