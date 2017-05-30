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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В аеропорту Лондона затримали чоловіка за підозрою в підготовці терактів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У лондонському аеропорту Станстед заарештований 37-річний чоловік, який звинувачується в підготовці терактів, передає УНН з посиланням на ВВС.

В аеропорту Лондона затримали чоловіка за підозрою в підготовці терактів

Відзначається, що передбачуваний терорист був затриманий 23 травня.

У правоохоронних органах підкреслили, що діяльність підозрюваного не пов’язана з вибухом на стадіоні в Манчестері.

Нагадаємо, 22 травня ввечері, невдовзі після концерту американської поп-зірки Аріани Гранде, смертник підірвав себе в холі стадіону в Манчестері. У результаті вибуху 22 людини загинули, близько 60 отримали поранення.

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