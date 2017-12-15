В аэропорту Амстердама полиция со стрельбой задержала вооруженного мужчину

Представитель аэропорта сообщил, что основная площадь аэропорта была и остается эвакуированной после того, как военная полиция применила огнестрельное оружие против мужа ножом. По его словам, часть аэропорта позади зоны регистрации и проверок безопасности продолжает работу.

Также сообщается, что инцидент никак не повлиял воздушное сообщение аэропорта.

Амстердамский Схипхол считается одним из самых загруженных аэропортов Европы.

Как сообщал УНН, причиной эвакуации торгового центра в штате Нью-Йорк стал одиночный выстрел в пол.