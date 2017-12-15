В аеропорту Амстердама поліція зі стріляниною затримала озброєного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Голландська військова поліція підстрелила чоловіка, який погрожував їм ножем в аеропорту Схіпхол в Амстердамі. Про це повідомляє видання AP, посилаючись на повідомлення від поліцейської служби, передає УНН.
Представник аеропорту повідомив, що основна площа аеропорту була і залишається евакуйованою після того, як військова поліція застосувала вогнепальну зброю проти чоловіка ножем. За його словами, частина аеропорту позаду зони реєстрації та перевірок безпеки продовжує роботу.
Також повідомляється, що інцидент ніяк не вплинув повітряне сполучення аеропорту.
Амстердамський Схіпхол вважається одним з найзавантаженіших аеропортів Європи.
Як повідомляв УНН, причиною евакуації торгового центру в штаті Нью-Йорк став одиночний постріл в підлогу.